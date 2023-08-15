تحديث شروط وضوابط إصدار رخص "الآبار" وتصنيف مخالفاتها

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19/ 2/ 1445هـ، وذلك إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، والتي نصت على أنه "يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام"، وإلى موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة سنة ثالثة تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ.