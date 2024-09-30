"أمير الجوف": نسبة البطالة بالمنطقة من أقل النسب بالمملكة

وأشار إلى أنّ انخفاض نسبة البطالة في منطقة الجوف بلغت (4.9%)، وهي تعدّ من أقل نسب البطالة في المملكة، كما سجّلت الجوف أعلى نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل، مُسجّلة 49.5%. وفقاً لما أظهرته نشرة سوق العمل السعودي ،وفقاً للربع الثاني من عام 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.