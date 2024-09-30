"أمير الجوف": نسبة البطالة بالمنطقة من أقل النسب بالمملكة

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، بأن نسبة البطالة بمنطقة الجوف تأتي من أقل نسب البطالة بالمملكة.
وقال أمير الجوف: إن توجيه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لتطوير بيئة العمل والتدريب وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، أدّى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ، ورفع نسبة مشاركة المرأة وتشجيع القطاع الخاص انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، ورهانها المستمر على أبناء الوطن.
وأضاف أنّ رؤية المملكة 2030 بقيادة "عرّاب الرؤية " سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والمشروعات العملاقة، والمبادرات والبرامج التي تمّ إطلاقها مؤخراً أسهمت في تقليص معدلات البطالة بالمملكة.
وأشار إلى أنّ انخفاض نسبة البطالة في منطقة الجوف بلغت (4.9%)، وهي تعدّ من أقل نسب البطالة في المملكة، كما سجّلت الجوف أعلى نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل، مُسجّلة 49.5%. وفقاً لما أظهرته نشرة سوق العمل السعودي ،وفقاً للربع الثاني من عام 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وثمّن أمير منطقة الجوف للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ولأعضاء اللجان العليا والتنفيذية والميدانية للتوطين ولجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح.
وأشار إلى أنّ المنطقة تجاوزت الكثير من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة، سائلاً المولى -عزّ وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائماً لكل خير.