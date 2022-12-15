"سار" تحصد جائزة "أفضل جهة عمل" في الشرق الأوسط لـ2022

يشار إلى أن جائزة الموارد البشرية في الشرق الأوسط المنظمة بضيافة المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية CIPD، تتضمن عددًا من الفئات التي تشمل: جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام، وفريق العام في مجال الموارد البشرية، وأفضل برنامج رفاهية، وأفضل مبادرة لمشاركة الموظفين، وأفضل برنامج للتعلم والتطوير، وأفضل استراتيجية للتوظيف، وإدارة المواهب، وأفضل مبادرة تدريبية، وأفضل ابتكار رقمي في مجال الموارد البشرية.