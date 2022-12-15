"سار" تحصد جائزة "أفضل جهة عمل" في الشرق الأوسط لـ2022

حصلت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على جائزة "أفضل جهة عمل" على صعيد منطقة الشرق الأوسط لعام 2022؛ وذلك ضمن منافسةٍ شَمِلت 120 جهة مرشحة خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في الشرق الأوسط، المنظم بضيافة المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية CIPD، الذي أقيم في مدينة دبي.
ووصف الرئيس التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، هذا الفوز بـ"الحدث المهم والمميز" على صعيد مسيرة "سار"؛ كونه يعكس جهود الخطوط الحديدية السعودية المبذولة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيزها وفق أفضل المعايير التشغيلية، والخيارات الجاذبة؛ بهدف توفير أعلى درجات التحفيز لكل منسوبينا.
وقال مدير عام الموارد البشرية ودعم الأعمال لدى "سار" عبدالرحمن تركستاني: يأتي هذا الإنجاز ليُثبت مدى صحة رؤية "سار" التنظيمية لبيئة العمل الداخلية.
وذكر أن ذلك جاء نتيجة الاستثمار في الكثير من الوقت والجهد على مدى السنوات الماضية، للوصول إلى هذا المستوى المعياري المشرّف؛ مؤكدًا مدى حرص إدارة الخطوط الحديدية السعودية على مواصلة ذات النهج؛ بهدف تحقيق المزيد من تميز الأداء.
يشار إلى أن جائزة الموارد البشرية في الشرق الأوسط المنظمة بضيافة المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية CIPD، تتضمن عددًا من الفئات التي تشمل: جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام، وفريق العام في مجال الموارد البشرية، وأفضل برنامج رفاهية، وأفضل مبادرة لمشاركة الموظفين، وأفضل برنامج للتعلم والتطوير، وأفضل استراتيجية للتوظيف، وإدارة المواهب، وأفضل مبادرة تدريبية، وأفضل ابتكار رقمي في مجال الموارد البشرية.