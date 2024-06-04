قوافل الحجيج تغادر المدينة المنورة يوميًّا في طريقها إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة

وواكبت عدسة "واس" أمس، مشاهد جموع الحجاج في منفذ المدينة المنورة البري على طريق الهجرة السريع، ومركز مراقبة تفويج حجاج البر، أثناء انتقالهم إلى مكة المكرمة، يحدوهم الشوق إلى البيت العتيق، واستكمال رحلة الحج، تواكبهم جهود تبذلها الجهات الأمنية واللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج والعمرة، ولجنة الحج بالمنطقة، وشركة الأدلاء، والكوادر التطوعية؛ لتوفير السبل كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة توافد الحافلات إلى مركز التفويج في مواعيدها المحددة، وفق خطة التفويج لموسم الحج الأول، والتحقق من متطلبات وتراخيص النقل للحافلات، والسائقين، حفاظًا على راحة وسلامة الحجاج.