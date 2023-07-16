"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع "إن إي سي اليابانية" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

وستُسهم تلك المذكرة في تعزيز الجهود التي تعمل عليها "سدايا" من أجل القيام بتجربة الحلول التقنية بكفاءة وجودة عالية؛ للإسهام في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق رؤية السعودية 2030 للارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات وتمكين المبادرات الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستفادة المثلى منها.