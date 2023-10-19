بشعار "استثمر في الصحة" في واجهة روشن للمعارض.. المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي

وسيتحدث من خلال تلك المسارات نحو "100" متحدّث عبر "30" جلسة حوارية، وستلبي هذه المسارات احتياجات أكثر من "5000" من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من خلال "30" ساعة معتمدة من التعليم الطبي "CME"، فيما يمُكن الملتقى زائريه من اكتشاف العديد من الفرص والمجالات، من خلال منطقة الاستثمار الابتكار، التي تتيح من خلالها استكشاف أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات الجوهرية التي انعكست على الريادة النوعية في الرعاية الصحية في المملكة في ظلّ برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانته وتفعيل مقوماته بوصفه نظامًا صحيًّا فعالًا ومتكاملًا وشاملًا، وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث، بالإضافة إلى منطقة المختبرات التي توفر فرصًا للالتقاء والتواصل مع تجار وموزعي المعامل الطبية ومتخصصي المختبرات والمستخدمين النهائيين، والاطلاع على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية والحلول الرقمية في المجالات الصحية.