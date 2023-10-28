بـ"16" فرقة إسعاف وعناية.. الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزيةَ ويتأهّب للحالة المطرية

وأوضح مساعدُ مدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية، نزال بن فرحان السليمان؛ أنه تم رفع الجاهزية لـ"14" فرقة إسعافية وفرقتَيْ عناية، إضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلّبه الموقف تحسُّبًا لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطرة أو حوادث.