منظومة خدمات عالية المستوى تقدمها "شؤون الحرمين" لقاصدي المسجد الحرام

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرّة على مدار الساعة، وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.