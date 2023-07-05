من مقاعد الدراسة إلى خدمة الحجيج.. متطوعون يدفعهم الشغف والفخر

واختار عددٌ من المتطوعين، منتسبي مركز إيثار للعمل التطوّعي بإدارة تعليم المدينة المنوّرة، مزاولة العمل التطوّعي بعد ختام عامهم الدراسي، وبذل أوقاتهم لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد النبوي وساحاته، حيث يمضون ساعات من النهار في عملهم بشغف وبشعور الفخر في مساندة الجهات ذات العلاقة في خدمة الحجاج والزائرين خلال أوقات الصلوات، وبذل جميع أشكال الرعاية الممكنة لهم، بإشراف إدارة العمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.