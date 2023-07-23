بالصور.. "التراث" تنهي الموسم الأول من أعمال التنقيب الأثري في موقع سوق ذي المجاز بمكة المكرمة

ويقع سوق ذي المجاز في وادي المغمس، ويبعد عن مدينة مكة المكرمة نحو 20 كيلومترًا إلى جهة الشرق، وينطوي هذا السوق على أهمية تاريخية وحضارية وأثرية، بوصفه من أسواق العرب الشهيرة في الجزيرة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الإسلامي، وعُرفت هي وسوق عكاظ ومجنة باسم أسواق الحج؛ لأنها تقام في أشهر الحج، فقد كانت سوق عكاظ تبدأ في أول ذي القعدة من كل عام فيفد الناس إليها، وتستمر حتى العشرين من ذي القعدة ثم يرتحل الناس منها إلى سوق مجنة، فإذا أهلّ ذو الحجة ذهب الناس لسوق ذي المجاز، وأقاموا فيها حتى اليوم الثامن ثم يذهبون للحج، وتحفل هذه السوق خلال أيام الحج بالحجاج والتجار من سواهم من جموع العرب، ويجري فيها ما يجري في سوق عكاظ من مبايعات، وقضاء، وشعر، وتفاخر، وخطب أدبية.