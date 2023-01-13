"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على 6 مناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.