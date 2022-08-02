استمرار فرص الأمطار المتفرقة على الرياض وفقاً توقعات "العصيمي" لطقس اليوم

توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، استمرار فرص الأمطار المتفرقة على مدينة الرياض، خصوصاً الأجزاء الشمالية وأجزاء متفرقة من المحمل والوشم وسدير والقصيم وشمال الدوادمي وجنوب حائل وشرق المدينة المنوّرة، تترافق مع الرياح الهابطة والغبار.
وأضاف العصيمي، أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي نجران وعسير.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.