استمرار فرص الأمطار المتفرقة على الرياض وفقاً توقعات "العصيمي" لطقس اليوم

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة.