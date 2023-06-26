"الصندوق العقاري" يودع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يونيو 2023

ونوّه الرئيس التنفيذي للصندوق بما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات ذات الصلة، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، وهي: بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مُشددًا استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني"؛ تحقيقًا لأهدافه الإستراتيجية بشأن تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.