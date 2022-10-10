"أمير الشرقية" مستقبلًا ورثة مقيم عفَوْا عن قاتل ابنهم: حقوق الجميع مكفولة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام أن هذه البلاد وحكومتها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا كفلت الحقوق، وأعطت كل ذي حق حقه دون تمييز أو تفرقة بين مواطن أو مقيم.
جاء ذلك عند استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أسرة المقيم اليمني سعيد سالم الجريري "رحمه الله" الذين عفَوْا عن قاتل ابنهم (يمني الجنسية) لوجه الله.
وقال أمير الشرقية: إن لجان إصلاح ذات البين تقوم بعمل جليل وجهود كبيرة للإصلاح بين الناس، وجهودهم في هذه القضية لحث أولياء الدم على العفو لوجه دون النظر لجنسياتهم.
ونوّه بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس، ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح، مما سيكون له أثر كبير على من يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.
وأثنى على ما قام به ورثة المتوفى، مثمناً هذه الخصلة الكريمة بالعفو عن الجاني لوجه الله تعالى ودون أي مقابل مادي، سائلاً الله أن يرحم المتوفى، ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.
بدوره، أوضح فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، أن اللجنة إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا وشفاعتهما في هذه القضية، عرضت الصلح والتنازل على أولياء الدم الذين استجابوا ولله الحمد لهذه الشفاعة الكريمة، وتنازلوا عن قاتل ابنهم لوجه الله.
حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش المشرف العام على الإدارة العليا للجنة إصلاح ذات البين، والشيخ علي القرني المدير التنفيذي للجنة العليا لإصلاح ذات البين، وعبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.