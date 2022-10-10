"أمير الشرقية" مستقبلًا ورثة مقيم عفَوْا عن قاتل ابنهم: حقوق الجميع مكفولة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام أن هذه البلاد وحكومتها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا كفلت الحقوق، وأعطت كل ذي حق حقه دون تمييز أو تفرقة بين مواطن أو مقيم.