وصول فريق "إغاثي الملك سلمان" لمصر لبحث إيصال المساعدات السعودية إلى غزة

إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصّة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختصّ من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.