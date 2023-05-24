اتساع إضافي في رقعة السحب الرعدية على المملكة اليوم الأربعاء لتشمل معظم المناطق

تشير القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن يتسع نطاق تأثير السحب الرعدية على المملكة العربية السعودية اليوم؛ نتيجة تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المتوسط، ليطال مناطق واسعة من المملكة بحالة عدم استقرار جوي، يعززها اندفاع مد مداري رطب من الجنوب بإذن الله.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة) وتطال أيضًا مرتفعات مكة المكرمة بما فيها مدينة الطائف، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا؛ مما يؤدي إلى جريان كبير للوديان والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.
وتمتد السحب الركامية إلى أنحاء متفرقة من وسط المملكة وتتركز على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض إداريًّا، وتطال كذلك شمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في أغلبها، ولكن يتخللها بؤر غزيرة في بعض الأوقات، قد تُصحَب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.
وتشمل الأمطارُ الرعدية -ولكن على نحو متفرق- أجزاء من: القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وكذلك الحدود الشمالية والجوف وتبوك؛ مما يعني أن كافة مناطق المملكة ستكون تحت تأثير الاضطرابات الجوية يوم الأربعاء؛ إلا أنها تشمل محافظات دونًا عن الأخرى بحول الله تعالى.