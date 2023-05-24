اتساع إضافي في رقعة السحب الرعدية على المملكة اليوم الأربعاء لتشمل معظم المناطق

وتمتد السحب الركامية إلى أنحاء متفرقة من وسط المملكة وتتركز على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض إداريًّا، وتطال كذلك شمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في أغلبها، ولكن يتخللها بؤر غزيرة في بعض الأوقات، قد تُصحَب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.