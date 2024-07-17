"الجوازات": تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين لمدد الصلاحية من 12 شهرًا وأقل عند تنفيذ العملية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد جوازات سفر المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (12) شهرًا وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.