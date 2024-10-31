إنشاء كلية "فيراندي باريس" بالعلا لتعليم فنون الطهي والضيافة والسياحة

وتركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير القدرات البشرية لأبناء وبنات الوطن في العلا بوصفهم ركيزة أساسية في أعمال ومهام الهيئة الملكية لتحقيق التطوير المستدام، وما يحسن من جودة الحياة للمساهمة في تنمية وتطوير محافظة العلا، للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.