إنشاء كلية "فيراندي باريس" بالعلا لتعليم فنون الطهي والضيافة والسياحة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الخميس، إنشاء فرع لكلية "فيراندي باريس"، في "العلا".
يهدف ذلك إلى تطوير وتنمية القدرات البشرية في مجال فنون الطهي والضيافة والسياحة، وأن تصبح العلا وجهة رائدة للتعليم في مجال فنون الطهي والضيافة والسياحة.
وستقدم كلية "فيراندي باريس (فرع العلا)" الفرصة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لبناء مستقبل مهني للملتحقين بالكلية وبرامجها الدراسية.
كما ستقدم برامجها على مدى ثلاثة أعوام لنيل درجة الدبلوم، في تخصصات فنون الطهي والسياحة والضيافة، تحقيقًا لرؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030، لتصبح العلا وجهة عالمية للسياحة والضيافة والاستثمار.
جاء ذلك خلال النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقد حاليًا في الرياض، ضمن إطار تعاون موسع ومتعدد الأعوام بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و"فيراندي باريس".
وذلك في إطار سعي العلا لتحقيق أهدافها الطموحة في التنمية الشاملة المستدامة وتطوير وتنمية القدرات البشرية، بما يمكن الطلاب والطالبات من اكتساب المهارات في المجالات الرئيسة.
وتهدف كلية "فيراندي باريس (فرع العلا)"، إلى استقبال 100 طالب وطالبة للتسجيل في ثلاثة برامج دبلوم في الدفعة الأولى.
وسيتلقى الملتحقون بالبرامج الدراسية، عددًا من المهارات التعليمية المتعلقة بإعداد وتقديم المأكولات الفرنسية التقليدية والحديثة، ومن ذلك صناعة الحلويات والمخبوزات.
كما ستشمل دورات الضيافة والسياحة دراسة شاملة لجميع الأدوار والخدمات اللازمة التي تندرج ضمن مستهدفات الهيئة الملكية.
وتعد الكلية، الأولى من نوعها في المملكة، إحدى أهم المدارس المتخصصة للتعليم والتدريب في مجالات تعليم فنون الطهي والضيافة والفنون الغذائية.
وتقدم برامج تعليمية تركز على الطهي، وإدارة المطاعم، وفنون صناعة الحلويات، إضافة إلى دورات في إدارة الفنادق والمطاعم من خلال الجمع بين المجالات التعليمية والتطبيقية.
وتركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير القدرات البشرية لأبناء وبنات الوطن في العلا بوصفهم ركيزة أساسية في أعمال ومهام الهيئة الملكية لتحقيق التطوير المستدام، وما يحسن من جودة الحياة للمساهمة في تنمية وتطوير محافظة العلا، للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.