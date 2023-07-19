الجوازات: فحص جواز السفر السابق حضورياً متطلبٌ لإتمام عملية التجديد

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعدٍ مسبقٍ، لفحص الجواز السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخصٍ آخر، وذلك خلال (10) أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آلياً بعد انتهائها.