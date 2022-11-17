محليات

ضبط 8 مخالفين في عدد من المناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

الأمن العام يحث على الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبط 8 مخالفين في عدد من المناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
واس
واس

ضبطت شرطة الأمن العام في مناطق مكة المكرمة والشرقية والباحة والحدود الشمالية وجازان، (8) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، و(3) مواطنين، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جاء ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

الأمن العام

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