ضبط 8 مخالفين في عدد من المناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

ضبطت شرطة الأمن العام في مناطق مكة المكرمة والشرقية والباحة والحدود الشمالية وجازان، (8) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، و(3) مواطنين، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.