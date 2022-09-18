القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.