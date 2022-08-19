"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.