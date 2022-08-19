"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد، وتكون مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلكما المنطقتَيْن، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.