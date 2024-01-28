"زقزوق" لـ "سبق": "الاستاند أب كوميدي" فن جديد على الفتيات بالسعودية ونسعى لإضحاك الناس

تفصيلاً؛ تحدثت الستاند أب كوميدي هدى زقزوق؛ الحاصلة على المركز الأول في فئة الكوميديا في مبادرة رحلة إبداعية حول المملكة برعاية mbc تالنت، لـ"سبق"، عن هذا الفن الذي يعتمد على ممثل واحد يقف منفرداً على المسرح؛ ليتناول بحديثه مواضيع شتى بأسلوب ساخر ومضحك، مشيرة إلى أن غرضه الأساسي إضحاك الناس، وإدخال السرور إلى نفوسهم، لكن يختلف أسلوب وطريقة اختيار النكت من منطقة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، وهذه نقطة صعبة يجب مراعاتها.