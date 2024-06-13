استعدادات "أمانة الطائف" لعيد الأضحى.. أعلام ولوحات ومتعة بصرية وتهيئة المتنفسات السياحية

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات، أوضحت أمانة الطائف أن جميع الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء.