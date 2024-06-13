استعدادات "أمانة الطائف" لعيد الأضحى.. أعلام ولوحات ومتعة بصرية وتهيئة المتنفسات السياحية

كشفت أمانة محافظة الطائف، لـ "سبق"، عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، والتي ستتضمن تشغيل تكبيرات العيد في الحدائق والمتنزهات بالطائف، ورفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين، وتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي.
وشرعت الأمانة بمتابعة من الأمين المهندس عبدالله الزايدي في تركيب أكثر من 1000 علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من 70 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.
وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات، أوضحت أمانة الطائف أن جميع الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء.
وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.