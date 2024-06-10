"المشيطي" يقف ميدانيًّا على جاهزية قطاعات منظومة "البيئة" في موسم حج هذا العام 1445هـ

وأشار إلى أن المسالخ الأهلية في مكة المكرمة تضم (28) صالة للذبح، بطاقةٍ إنتاجية تصل إلى ألف ذبيحة في الساعة، مع وجود (37) فريق عمل يتحدثون أكثر من خمس لغات؛ لتسهيل التواصل مع الحجاج؛ مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من (1500) جولة تفتيشية؛ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية، منوهًا بوجود خمسة مسالخ في العاصمة المقدسة - جنوب مكة (أ) و(ب) وغرب مكة، والعكيشية (الموسمي)، والمعيصم النموذجي، قادرة على معالجة (177600) رأس يوميًّا، معلنًا عن إنشاء بوابات إلكترونية وأنظمة مراقبة لتقديم الخدمات آليًّا وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في موسم الحج هذا العام.