"منشآت" ووزارة الرياضة تختتمان تحدي الذكاء الاصطناعي في الرياضة بتتويج الفائزين

وتوجت "منشآت" بالتعاون مع وزارة الرياضة، الفائزين في المراكز الخمسة الأولى بمبالغ مالية؛ حيث حصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 350 ألف ريال؛ فيما حصل المركز الثاني على 250 ألف ريال، والمركز الثالث على 150 ألف ريال، والمركز الرابع على 100 ألف ريال، والمركز الخامس على 50 ألف ريال، بالإضافة إلى الإعلان عن جائزة الفائز بتصويت الجمهور وقدرها 100 ألف ريال.