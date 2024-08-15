48 مئوية.. "الأحساء والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران.