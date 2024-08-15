48 مئوية.. "الأحساء والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 48 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 مئوية في المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن والتنهات والدهناء، و46 درجة في الخرج والعلا، و45 بالرياض وبريدة والمجمعة ووادي الدواسر ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 مئوية، والباحة 18 درجة، والطائف 22 مئوية.
وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران.
في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).