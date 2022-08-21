غداً.. عودة المشرفين والمشرفات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس

يعود يوم غد الإثنين المشرفون التربويون والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية ومنسوبو ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
ومن المقرر أن تكون عودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.
ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ.