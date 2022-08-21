غداً.. عودة المشرفين والمشرفات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ.