3 ضربات أمنية لـ"مكافحة المخدرات".. الإطاحة بـ7 من مروجي السموم في 3 مناطق

تواصل الجهاتُ الأمنية جهودَها على مدار الساعة لضبط مهربي السموم وإحباط عمليات التهريب؛ حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "3" مواطنين بمنطقة جازان؛ لترويجهم "142" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وتمّ توقيفه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي عملية ثالثة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "3" مواطنين بمنطقة تبوك؛ لترويجهم "19,000" قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.