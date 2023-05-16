"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية؛ تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة مسبوقةً بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.