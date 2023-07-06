"الشورى" يناقش التقرير السنوي لمركز إدارة الدين للعام المالي 1443/ 1444هــ.. في الجلسة "43"

وسيصدر المجلس قرارًا بعد ذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد مناقشته في جلسة سابقة، وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، أدرج المجلس ضمن بنود هذه الجلسة تقريرًا ستقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للرئاسة تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش.