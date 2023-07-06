"الشورى" يناقش التقرير السنوي لمركز إدارة الدين للعام المالي 1443/ 1444هــ.. في الجلسة "43"

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة؛ حيث يستعرض عددًا من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، فيما يُصدر خلالها عددًا من القرارات وفقًا للموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وخلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم؛ يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بعد أن أتمّت دراسة التقرير السنوي للمركز تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/ 1444هــ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة تقريري الوزارة والهيئة تمهيدًا لطرحهما على المجلس للنقاش.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443/ 1444هــ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة تقريري المركزين تمهيدًا لطرحهما على المجلس للنقاش.
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة للنقاش تقريرًا ستقدمه، تحت القبة، لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير تمهيدًا لطرحة على المجلس للنقاش.
وفي ذات الجلسة يُصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للوزارة بعد مناقشته في جلسة سابقة.
كما يصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وسيصدر المجلس قرارًا بعد ذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد مناقشته في جلسة سابقة، وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، أدرج المجلس ضمن بنود هذه الجلسة تقريرًا ستقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للرئاسة تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش.
وأدرج المجلس خلال هذه الجلسة تقريرًا ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للوزارة تمهيدًا لطرحه على المجلس للنقاش.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقريرٍ ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمعهد.
من ناحية ثانية يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/ 1444هــ، ويصدر قراره بشأنه.
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهتي نظر ستقدمهما لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/ 1444هــ، وما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1443/ 1444هــ، ويصدر قراره بشأنهما.
وفي جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم؛ يناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير ستقدمه اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي خلال العام المالي.
وسيصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
من جهة أخرى يصدر المجلس قرارين خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/ 1444هــ، والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهتَي نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقريران السنويان للوزارة ومجلس شؤون الأسرة، بعد طرحهما للنقاش في جلسة سابقة.
كما يصدر المجلس في ذات الجلسة قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/ 1444هــ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/ 1444هــ؛ حيث يصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
ويستمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/ 1444هــ، ويصدر قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.