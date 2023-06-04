الرياض.. جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الشورى ونظيره الصومالي

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المجلسين إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشرك بينهما في شتى المجالات.