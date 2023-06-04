الرياض.. جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الشورى ونظيره الصومالي

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمكتبه في مقر مجلس الشورى بالرياض, جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي آدم محمد نور، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى المملكة.
ورحب رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس الشعب في البرلمان الصومالي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصومالي.
وأشار إلى ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما أحدثته رؤية المملكة 2030 من نقلة نوعية وحراكاً في مختلف الجوانب.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي عن شكره وامتنانه لدعوة رئيس مجلس الشورى لزيارة المملكة التي ميزّها الله بخدمة الحرمين الشريفين، مؤكداً حرص البرلمان الصومالي على تعزيز العلاقات الثنائية مع مجلس الشورى، مثمناً جهود المملكة الإنسانية التي تقدمها للصومال من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المجلسين إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشرك بينهما في شتى المجالات.