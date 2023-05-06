"التعاون الإسلامي" يرحّب بالمبادرة السعودية - الأمريكية لاستضافة المحادثات السودانية بجدة اليوم

وأشاد الأمين العام بهذه المبادرة التي تنسجم مع نصّ البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الثالث من مايو 2023، والذي دعا إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير المنشآت والبنى التحتية، وطالب بتغليب لغة الحوار والتحلّي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع وقت ممكن إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية.