في يوم دفن إخوتها.. العثور على جثة "رؤى" مفقودة "سيول مشلحة" على بعد 30 كلم من المركبة
نجحت جهود البحث والإنقاذ من الدفاع المدني وجمعية سواعد للإنقاذ والمتطوعين في العثور على الجثة الرابعة من حادثة مشلحة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، في اليوم نفسه الذي تم دفن الضحايا الثلاث السابقة.
وقال إبراهيم مساوى والد الضحايا في حديثه لـ"سبق" إن العثور على الفتاة المفقودة بجهود كبيرة من المتطوعين والدفاع المدني للبحث عنها، وقدم الشكر لهم على جهودهم المبذولة منذ سبعة أيام.
ورصدت "سبق" أعمال البحث والإنقاذ التي تمت اليوم، وتكللت بالعثور على جثة طفلة داخل الأشواك جنوب غرب قرية الملحاء على مسافة تبعد قرابة ثلاثين كلم من موقع سقوط المركبة، بعدما عثر على جثة طفل وطفلتين في مجرى الوادي عقب الحادثة المأساوية التي تمثلت في جرف مركبتهم مع والدهم ونجاته.
وبين المتطوع للإنقاذ عبدالرحمن المولكلي أنه عثر عليها داخل منطقة مليئة بالأشواك بعدما اشتم رعاة الأغنام رائحة جثة وبادر وتدخل وتمكن من اكتشافها وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص.
وأشار سمير الغامدي، نائب رئيس جمعية سواعد للإنقاذ، في حديثه مع "سبق"، إلى أن الأعمال توقفت في هذه الحادثة اليوم مشيداً بجهود المشاركين بالأعمال، وحاثاً على عدم المجازفة في مجاري السيل والمستنقعات.