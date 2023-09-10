"مطار الملك عبدالعزيز": خدمة نقل المعتمرين إلى مكة توقفت بنهاية شهر رمضان

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن خدمة نقل المعتمرين من المطار إلى مكة المكرمة، توقفت بنهاية شهر رمضان من العام 1444هـ، وغير متاحة في الوقت الحالي.