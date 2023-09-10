"مطار الملك عبدالعزيز": خدمة نقل المعتمرين إلى مكة توقفت بنهاية شهر رمضان

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن خدمة نقل المعتمرين من المطار إلى مكة المكرمة، توقفت بنهاية شهر رمضان من العام 1444هـ، وغير متاحة في الوقت الحالي.
وأوضح المطار ردًّا على استفسار أحد المتابعين على حسابه في منصة "إكس" حول مدى توافر الخدمة الآن؛ أنها توقفت بنهاية شهر رمضان الماضي.
وكان مطار الملك عبدالعزيز، قد أطلق خدمة نقل المعتمرين إلى مكة المكرمة؛ مؤكدًا أنها مرحلة تجريبية مجانية.
واشترط المطار آنذاك لاستفادة المعتمرين من الخدمة، حصولهم على حجز عمرة من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" من داخل المملكة أو من خارجها.