رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.