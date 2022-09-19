رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية، والمهد، واليتمة، وبدر، ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.