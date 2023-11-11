طائرة المساعدات السعودية الثالثة لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش

وكانت الطائرة قد غادرت الرياض في وقت سابق اليوم؛ حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوّعة شملت موادّ غذائية وإيوائية تزن 35 طنًّا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.