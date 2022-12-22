"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بجدة إلى تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رملية

وأشار إلى أن الحالة ستكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وستكون التأثيرات المصاحبة للحالة نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتساقط البرد، وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، وأن الحالة ستنتهي غدًا الجمعة عند الساعة 12 ظهرًا.