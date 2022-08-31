"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.