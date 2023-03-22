"البليهشي" يكشف وجه المدينة الجديد: مشاريع وملاعب وأسواق وحافلات.. هنا التفاصيل

أكد أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، خلال استضافة بودكاست سقراط، أن المركزية في اتخاذ قرارات التخطيط الحضري تقتل أي عمل إبداعي.
وقال الأمين البليهشي إن التخطيط الحضري وتطوير المدن عملية مستمرة، ينبغي أن لا تنتهي في توقيت معيَّن؛ فاحتياجات الإنسان تتغير، وتخطيط المدن بمركزية وحّد عناصر ومواد البناء، وساهم في طمس هويات المدن. وقد يكون هذا العمل مبررًا سابقًا، ولكنه تغير الآن في ظل رؤية السعودية 2030.
وأضاف المهندس فهد بأن غياب فكر التطوير العقاري المميز أنتج سابقًا اجتهادات في البناء في ظل عدم وجوز كود وهوية عمرانية محددة، وبناء الأحياء على فترات زمنية طويلة أحد أسباب التشوه البصري. وإن البناء المتكامل للأحياء حل مميز لأنسنة وتطوير الأحياء. والتحدي هو إيجاد خيارات متعددة؛ لنتجنب البناء الذاتي من قِبل السكان.
وقال أمين منطقة المدينة المنورة: ألغينا مشاريع الممشى؛ لأنها دليل على فشل التخطيط الحضري. والمستهدف أن تخرج من منزلك، وتتنقل في محيط السكن لاحتياجاتك الأساسية مشيًا. ووجه المدن السعودية في العموم سيتغير إلى الأفضل خلال السنوات القادمة من خلال الارتكاز على مستهدفات التحول في رؤية السعودية 2030.
وأكد المهندس فهد أن للمدينة المنورة ميزة نسبية عظيمة، تجعلها تنافس بشكل كبير على خارطة مدن العالم. وهدفنا أن ينعم السكان بأسلوب جودة حياة المكان، وإثراء تجربة زوار المدينة المنورة.
وأشار إلى أن نظامًا صحيًّا جيدًا، نظامًا تعليميًّا متميزًا، وبيئة ترفيهية مناسبة.. هذه الأولويات الثلاثة ترتكز عليها رؤية سمو الأمير فيصل بن سلمان لتحسين حياة سكان المدينة المنورة. مؤكدًا أن المدينة المنورة استقطبت اثنين من أبرز الأسماء على المستوى المحلي والإقليمي في القطاع الصحي الخاص، هما مستشفى الحبيب ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومشروع تنفيذهما يسير بوتيرة متسارعة، وفي مراحل متقدمة. ومستشفى الملك فيصل التخصصي وجّه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين؛ ليكون ثالث مستشفى تخصصي على مستوى مدن السعودية بعد الرياض وجدة.
وقال أمين المدينة المنورة: نعمل مع التعليم الحكومي في المنطقة للوصول إلى نسبة 0% مدارس مستأجرة في المدينة المنورة بحلول العام المقبل 2024. ونجحنا في استقطاب شركات تعليمية مميزة انطلاقًا من إدراك الأمانة أهمية هذا القطاع الحيوي. ويجرى حاليًا إنشاء 60 مبنى مدرسيًّا حكوميًّا جديدًا بتصاميم مميزة؛ لخلق بيئة تعليمية جاذبة في المدينة المنورة. كما نعمل على إيجاد وجهات متعددة بعناصر ترفيهية مختلفة موجهة لجميع سكان المدينة المنورة وزوارها.
وأكد أمين المدينة أن ثلاثة مجمعات تجارية، تضم دور عرض سينما، سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة في المدينة المنورة.
وعن التطوير والتحسين قال المهندس فهد إن التطوير والتحسين يشملان الأحياء القديمة أو غير المنظمة. ولدينا في الأمانة خطة واضحة لتطوير الأحياء وفق الأولويات المستهدفة. وتطوير الأحياء لا يعني الإزالة بل دراسة متطلبات سكان الحي، وإقرار خطة التطوير من خلال ربط المباني مع مكونات وعناصر الحي كافة وفق احتياج السكان. ونعمل على تطوير البنية التحتية، وإيجاد مسار دراجات، وتهيئة مسار مشاة، ومسار حافلات النقل السريعة، وتصحيح وضع التشجير بطريقة مستدامة.. وغيرها من المتطلبات اليومية للسكان. كذلك نعمل على تحويل الدراجة إلى وسيلة تنقل خفيفة بدلاً من الاعتماد عليها كنشاط رياضي فقط.
وأوضح البليهشي أن "أنسنة المدينة" مشروع نوعي.. وخطط التطوير العمراني واضحة، ومخرجاتنا تستهدف "الإنسان" في المقام الأول؛ فهو محور التطوير، ومكتب تنسيق مشاريع البنية التحتية في الأمانة يتابع تنفيذ الخدمات العامة داخل الأحياء بشكل متوازٍ، وسيكون التنسيق بين الجهات حلاً جذريًّا. ومشكلة المطبات والنتوءات في شوارع المدينة ستكون من الماضي، ونؤمن بأن القطاع الثالث غير الربحي هو شريك مهم في منظومة التنمية المستدامة، كما نتوجه إلى تحويل عقود صيانة الطرق في المدينة المنورة إلى عقود أداء بمسؤولية كاملة في العمل عن الإشراف وتشغيل وصيانة الطرق. وأنجزنا 70% من حصر الأصول البلدية في المدينة المنورة؛ لنتمكن من المحافظة عليها، واستغلالها بالشكل الأمثل. وسيساعدنا ذلك لجدولة صيانتها وتشغيلها؛ للحد من التشوه البصري.
وقال البليهشي: أطلقنا مشروع خصخصة الرقابة على حفريات الشوارع ومراحل التنفيذ، بما يضمن جودة التنفيذ أثناء العمل والمخرج النهائي. وفي عام 2020م كان نصيب الفرد في المدينة المنورة من المسطحات الخضراء 0.9% فقط، واليوم وصلنا إلى 2.5%، ونعمل بطريقة منهجية للوصول إلى 4.5% في نهاية عام 2024م، كما نعمل على تنفيذ وتطوير 100 منطقة كتدخل حضري (مجاورات سكنية) في الأحياء السكنية، وستكتمل مراحلها بنهاية 2025م. مؤكدًا إضافة 800.000 شجرة جديدة في المدينة المنورة مع عام 2022، وأن المدينة تُصنف من أعلى المدن في السعودية المتوجهة إلى زراعة الأشجار، ونعمل على تحقيق استدامة الري بشبكة متكاملة باستخدام المياه المعالجة.
وبيَّن المهندس فهد أن هناك أربعة عقود في برنامج النظافة العامة في المدينة المنورة، ونعمل بالشراكة مع المركز الوطني للنفايات لإنشاء شركة مختصة بالنفايات، من خلال شركة المقر (الذراع الاستثمارية للأمانة)؛ بهدف إعادة تدوير النفايات بشكل نموذجي.
وكذلك مشروع التخصيص لأعمال الرقابة البلدية ساهم بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتحقيق التنمية في المنطقة.. ونسعى للوصول إلى مستويات متقدمة في تشجيع الامتثال البلدي، والحفاظ على سلامة المجتمع. و80% من المنشآت التجارية في المدينة المنورة ممتثلة، والتطوير مستمر في هذا الجانب.
وقال البليهشي إن المواقع التاريخية هي أحدى أهم الميزات التنافسية في المدينة المنورة، ونعمل مع الشركاء على تطويرها وتفعيلها بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف. وللمدينة المنورة ميزة مختلفة على جانبين؛ فهي مدينة مبانٍ، يسكنها مليون ونصف المليون نسمة، ويتفاعل معها السكان بصورة مستمرة، ومدينة معانٍ مرتبطة بذاكرة مليار مسلم على المستوى الإنساني. كما رصدنا 100 موقع تاريخي وأثري في المسار التاريخي بالمدينة المنورة، والعمل جارٍ على تطويرها وتفعيلها بالشراكة مع قطاعات حكومية وخاصة متعددة. والهدف توفير المتطلبات الأساسية كافة وفق أدوار متكاملة بين الجهات، وننتقل إلى عنصر الإبهار في بعض المواقع من خلال التقنيات الحديثة حسب طبيعة ومتطلبات المكان وخصوصيته.
وبيَّن أمين المدينة المنورة أن معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في رحاب الجامعة الإسلامية سيكون مركزًا عالميًّا لتعليم اللغة العربية لجميع المسلمين الراغبين في تعلُّم لغة الضاد.
وأوضح البليهشي أن السكينة التي تتمتع بها المدينة المنورة محفز رئيسي لإنشاء مجموعة مراكز استشفائية جديدة بالمنطقة. وأولى تلك المنشآت ستكون جاهزة في عام 2028م.
وأبان أن هناك فضلاً عظيمًا للموت والدفن في المدينة المنورة، فكيف بفضل الحياة والعيش فيها وتنميتها.
وقال المهندس فهد البليهشي إن 10 تقاطعات حيوية تحت التنفيذ والإنشاء في المدينة المنورة سترفع مستوى الحركة المرورية مع الانتهاء من تنفيذها، وستحسن جودة الطرق والوصولية من خلال ربط الأحياء بطريقة انسيابية. ونحتاج إلى التنوع المنظم؛ فالتنوع بدون تنظيم يخلف تشوهًا بصريًّا، والتنظيم بدون تنوع ينتج حالة من الملل. الفكرة هي: كيف يكون لدينا تنوع منظم في الأحياء القائمة أو الأحياء الجديدة؟
كما نعمل من خلال شركة المقر (الذراع الاستثمارية لأمانة المنطقة) على تشجيع الاستثمارات بنماذج شراكات متعددة، وجذب رؤوس الأموال إلى المدينة المنورة وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وعن الجمعيات قال الأمين: أنشأنا جمعية البقيع لتحسين خدمات إكرام الموتى، ورفع كفاءة الإجراءات. وفرص التطوير من قِبل القطاع الثالث كبيرة، ونخطط إلى ما بعد الدفن من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر وذوي المتوفين. وجمعية مراكز الأحياء تحظى بدعم كبير من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه. ومهمة الجمعية تعزيز الأواصر الاجتماعية بين سكان تلك الأحياء. و70 ملعبًا نموذجيًّا أحد مخرجات الجمعية. وعملنا هو تسخير الإمكانيات للأكاديميات الرياضية؛ لإدارة الملاعب، والاستفادة منها.
وهناك 45 مجلس حي في أحياء المدينة المنورة لتهيئة المواقع وتجيزها بهدف تعزيز الأواصر الاجتماعية بين السكان.
وذكر المهندس فهد أن حافلات المدينة مشروع يخدم التنقل بين الأحياء ومناطق الجذب، كما يخدم المستفيدين من خدمات النقل الترددي بين الأحياء والمسجد النبوي الشريف. ونعمل على التوسع فيه كخيار مفضل للنقل، ونعمل على تنفيذ مشروع الحافلات السريعة BRT بالشراكة مع القطاع الخاص، وحاليًا نعمل على تأهيل وتقييم التحالفات المحلية والعالمية المتقدمة للمنافسة على المشروع بالشراكة مع المركز الوطني للتخصيص. مضيفًا بأننا نستهدف تعزيز الامتثال، وتمكين الأعمال، من خلال تخصيص الأعمال البلدية في المدينة المنورة. وفي ظل رؤية السعودية 2030 نعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية لتطوير المواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية العطرة، مؤكدًا أن تمكين الأعمال للقطاع الحكومي والخاص والثالث هو أحد الأدوار الرئيسية لنا في أمانة منطقة المدينة المنورة.
وبيَّن أن 95% من خدماتنا في الأمانة إلكترونية، واعتمدنا تطبيقًا على الهواتف الذكية تسهيلاً على المواطنين؛ لتحديد مواعيد تناسبهم؛ لحجز موعد مقابلة مع مديري العموم، ورؤساء البلديات، ووكلاء الأمانة، والأمين.. ونتابع ذلك بشكل دائم؛ لتجويد الخدمة والتحول الرقمي.