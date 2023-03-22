"البليهشي" يكشف وجه المدينة الجديد: مشاريع وملاعب وأسواق وحافلات.. هنا التفاصيل

وأوضح البليهشي أن "أنسنة المدينة" مشروع نوعي.. وخطط التطوير العمراني واضحة، ومخرجاتنا تستهدف "الإنسان" في المقام الأول؛ فهو محور التطوير، ومكتب تنسيق مشاريع البنية التحتية في الأمانة يتابع تنفيذ الخدمات العامة داخل الأحياء بشكل متوازٍ، وسيكون التنسيق بين الجهات حلاً جذريًّا. ومشكلة المطبات والنتوءات في شوارع المدينة ستكون من الماضي، ونؤمن بأن القطاع الثالث غير الربحي هو شريك مهم في منظومة التنمية المستدامة، كما نتوجه إلى تحويل عقود صيانة الطرق في المدينة المنورة إلى عقود أداء بمسؤولية كاملة في العمل عن الإشراف وتشغيل وصيانة الطرق. وأنجزنا 70% من حصر الأصول البلدية في المدينة المنورة؛ لنتمكن من المحافظة عليها، واستغلالها بالشكل الأمثل. وسيساعدنا ذلك لجدولة صيانتها وتشغيلها؛ للحد من التشوه البصري.