هيئة النقل تؤكد أهمية التزام الناقلين باشتراطات السلامة خلال موسم الحج

وأتاحت الهيئة من خلال الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والمتوفر على موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط، لاسيما نشاط النقل المتخصص، والذي يتضمن مواسم الحج والعمرة، كما يحتوي الدليل الإرشادي معلومات مهمة كبطاقة التشغيل والعمر التشغيلي للحافلة، وخطوات إصدار الترخيص عبر بوابة نقل.