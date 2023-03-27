24 ألف متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة خلال رمضان

ومن أبرز البرامج التطوعية في شهر رمضان المبارك هو التطوع في الحرم المكي الشريف، حيث يبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات هذا العام في موسم رمضان 500 من الرجال و400 من النساء.