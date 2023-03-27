24 ألف متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة خلال رمضان

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جهودها في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لأفراد المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات التطوعية والمشاركات الخيرية.
وتشارك الهيئة في عدة مجالات منها التطوع الإسعافي والانساني بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بعدد متطوعين يصل لأكثر من 24 ألف متطوع ومتطوعة.
ومن أبرز البرامج التطوعية في شهر رمضان المبارك هو التطوع في الحرم المكي الشريف، حيث يبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات هذا العام في موسم رمضان 500 من الرجال و400 من النساء.
وتتوزع أعمال المتطوعين على 30 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي مجهزين بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية ومدربين ومؤهلين لتقديم الخدمة الإسعافية للمعتمرين والزوار.
ومن ضمن الأعمال التطوعية التي تحرص عليها الهيئة في هذا الشهر الفضيل تجهيز وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية وتوزيعها على مستحقيها إضافة إلى المشارك والإعداد لبرنامج إفطار صائم.