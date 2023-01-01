عبر "مسام"… "إغاثي" الملك ينزع 969 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 10 ألغام مضادة للدبابات و117 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للأفراد و41 لغمًا مضادًا للدبابات و68 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 4.404 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 379 ألفًا و605 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء, من الأطفال والنساء وكبار السن.