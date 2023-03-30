النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة قام بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية في الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي "مقطع فيديو"يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياةالآخرين للخطر.

ووفقاً لما تم رفعه صدر أمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى لهوإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

وأوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداًلإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريضسلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.