برعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماع "محافظي المصارف المركزية العربية"

وفي هذا الصدد، سيناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الرئيسية، أهمها: الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.