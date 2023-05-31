"المسند" عن أمطار الـ 72 الماضية: تثلج الصدر وتدعو للتأمل .. فاقت بهطولاتها شمال أوروبا

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند؛ صورتَيْن للأقمار الاصطناعية توضحان غزارة الأمطار الهاطلة التي شهدتها مناطق عدة بالمملكة خلال الـ 72 الماضية.
وعلق المسند؛ على المنظر قائلاً: مشهد الأمطار الهاطلة على #السعودية خلال الـ 72 ساعة الماضية، وفق تقدير القمر الاصطناعي، مشهدٌ يُثلج الصدر، ويدعو إلى التأمل.
وأضاف: الخريطة توضح أن كمية الأمطار خلال الفترة المذكورة والهاطلة على السعودية فاقت أمطار شمال أوروبا ووسطها، وكندا، وأستراليا، وروسيا، والصين، وشرقي الولايات المتحدة وغربيها.