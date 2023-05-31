"المسند" عن أمطار الـ 72 الماضية: تثلج الصدر وتدعو للتأمل .. فاقت بهطولاتها شمال أوروبا

وأضاف: الخريطة توضح أن كمية الأمطار خلال الفترة المذكورة والهاطلة على السعودية فاقت أمطار شمال أوروبا ووسطها، وكندا، وأستراليا، وروسيا، والصين، وشرقي الولايات المتحدة وغربيها.