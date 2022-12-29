مهرجان "الإبل".. مالك "الزعيمات" بطلًا لـ"سيف الملك"

أعلنت لجنة التحكيم النهائي، برئاسة الأمير خالد بن سلمان بن محمد، اليوم الخميس؛ نتائج الفائزين بشوط سيف الملك لون الشقح، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.
وحصل مالك الزعيمات موسى بن عبدالعزيز الموسى، على الشوط بمنقيته "الزعيمات"، والمركز الثاني بمنقيته "الرديفة" باسم عبدالعزيز بن موسى الموسى.
وشهدت منافسات الإبل "الشقح" تنافسًا كبيرًا ومثيرًا مع إطلاق "الموسى" تصريحات سابقة بقدرة "الزعيمات" على تحقيق أشواط "الشقح" دون منافسة، وهو الذي جرى اليوم نتيجة للمنقية القوية الراسخة بالزين ولسنوات مقبلة.
وأهدى "الموسى"، في تصريح له عقب الانتصار، جمهور "الزعيمات" هذا الفوز الكبير، مؤكدًا تطلعه لتحقيق "النخبة".
ونوه إلى الدعم الذي يجده ملاك الإبل ومهرجان المؤسس من القيادة الرشيدة، حتى خرج بهذا المظهر المبهج، وصداه الذي وصل جميع دول العالم بجهود نادي الإبل والشيخ فهد بن حثلين رئيس النادي.