مهرجان "الإبل".. مالك "الزعيمات" بطلًا لـ"سيف الملك"

وشهدت منافسات الإبل "الشقح" تنافسًا كبيرًا ومثيرًا مع إطلاق "الموسى" تصريحات سابقة بقدرة "الزعيمات" على تحقيق أشواط "الشقح" دون منافسة، وهو الذي جرى اليوم نتيجة للمنقية القوية الراسخة بالزين ولسنوات مقبلة.