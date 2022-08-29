تبوك.. الهلال الأحمر استقبل 68 ألف نداء استغاثة في أقل من نصف عام

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي، أن 1689 من تلك البلاغات تمثلت في بلاغات الحوادث المرورية، و4435 بلاغاً في الحالات المرضية، حيث جرى التعامل مع تلك البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 27 فرقة تعمل في الميدان على مدار الـ 24 ساعة، وتتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الاحتياجية.