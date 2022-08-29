تبوك.. الهلال الأحمر استقبل 68 ألف نداء استغاثة في أقل من نصف عام

استقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، 68449 مكالمة هاتفية، منها 10644 بلاغاً إسعافياً جرى التعامل معها.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي، أن 1689 من تلك البلاغات تمثلت في بلاغات الحوادث المرورية، و4435 بلاغاً في الحالات المرضية، حيث جرى التعامل مع تلك البلاغات ومباشرتها من قِبل الفرق الإسعافية البالغ عددها 27 فرقة تعمل في الميدان على مدار الـ 24 ساعة، وتتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الاحتياجية.
وبيّن العنزي، أن المتطوعين والمتطوعات في فرع الهيئة بمنطقة تبوك قدّموا خلال النصف الأول للعام الحالي 2022 (24,838) ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية، و143 برنامجاً مختلفاً من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية بإجمالي عدد مستفيدين تجاوز الـ 6300 مستفيد، إضافة إلى عدد من المبادرات مع القطاعين الخاص والعام البالغ عددها نحو 6 مبادرات.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحَّد (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) على الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-.