وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماع "بريكس"

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزيرَ خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.