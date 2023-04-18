"بألسنتكم".. مبادرة في المسجد النبوي لتزويد الزائرين بالمعلومات

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة وبالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مبادرة "بألسنتكم"، في محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.
وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الدكتور محمد العنزي: تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الزائرين بالمعلومات التي يحتاجونها في المسجد النبوي قبل وصولهم إليه، وطريقة حجز الصلاة بالروضة الشريفة والتعليمات الخاصة بالدخول وذلك بعشر لغات، بالإضافة لإهدائهم نسخًا من القرآن الكريم.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي وكالة اللغات والترجمة لتقديم خدمات التواصل باللغات للقاصدين قبل وصولهم للمسجد النبوي.