"بألسنتكم".. مبادرة في المسجد النبوي لتزويد الزائرين بالمعلومات

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الدكتور محمد العنزي: تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الزائرين بالمعلومات التي يحتاجونها في المسجد النبوي قبل وصولهم إليه، وطريقة حجز الصلاة بالروضة الشريفة والتعليمات الخاصة بالدخول وذلك بعشر لغات، بالإضافة لإهدائهم نسخًا من القرآن الكريم.